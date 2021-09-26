Экзитпол: социал-демократы оторвались от ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Экзитпол телеканала ARD вслед за телеканалом ZDF отдает победу на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом ARD сообщил в воскресенье.

Выборы в Германии: чего ждать России и миру от кандидатов?

Первый экзитпол фиксировал одинаковый результат - по 25% голосов и у СДПГ, и у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС). Теперь у социал-демократов 25,5%, у консерваторов - 24,5%. ЦДФ ранее подсчитал, что СДПГ набирает 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,6%.

Первые официальные предварительные данные будут опубликованы в ночь на понедельник, окончательные - через две недели.

В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имели только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия, правопопулистская "Альтернатива для Германии" и Левая партия. Всего за места в Бундестаге боролись рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов.