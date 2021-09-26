Глава МИД Италии назвал первые результаты выборов в Германии победой сторонников Европы

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прокомментировал первые предварительные результаты выборов в Германии, назвав их победой сторонников европейской линии. Его слова приводит в воскресенье агентство ANSA.

"В Германии все идет к убедительной победе политических сил, разделяющих европейскую линию. Это отличный сигнал. Получается, что сторонники суверенитета вновь потерпели поражение", - прокомментировал итальянский министр.

Примечательно, что Ди Майо является членом партии "Движение "5 звезд", которую на заре существования называли антисистемой оппозиции, в том числе в контексте ЕС. Первоначально ее члены призывали к выходу из еврозоны, а первое коалиционное правительство после парламентских выборов в 2018 году Движение "5 звезд" сформировало с "Лигой", которую относят к партиям, отстаивающим больший национальный суверенитет в европейском блоке и критикующим Брюссель.

Согласно первым экзитполам, Социал-демократическая партия Германии набирает 25,5% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 24,5%.