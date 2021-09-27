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В Южной Корее заявили, что КНДР продолжает игнорировать попытки связаться с ней

В Министерстве национальной обороны также сообщили, что вызов по военной линии экстренной связи остался без ответа

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. КНДР по-прежнему не отвечает на звонки из Южной Кореи по гражданским и военным линиям связи, несмотря на то что в последнем заявлении Пхеньяна была выражена готовность обсудить вопросы улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщил журналистам в понедельник на регулярном брифинге в Сеуле представитель министерства объединения.

"КНДР не ответила на наш регулярный звонок в 9 часов утра 27 сентября", - отметил чиновник.

Министерство национальной обороны Южной Кореи тоже сообщило, что вызов по военной линии экстренной связи остался без ответа.

Межкорейские линии связи на некоторое время возобновили работу в конце июля, однако вскоре после начала южнокорейско-американских учений северокорейская сторона перестала отвечать на звонки.

В минувшую пятницу агентство ЦТАК опубликовало заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, в котором она указала на готовность обсуждать возможность улучшения отношений с Южной Кореей, если та откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

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КНДРРеспублика Корея
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