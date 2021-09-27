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Китай надеется, что США учтут мнения других стран о ядерной стратегии Вашингтона

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай надеется, что США учтут обеспокоенность других стран по поводу американской стратегии в области ядерных вооружений. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя политику Вашингтона в соответствующей сфере.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты прислушаются к призыву Китая и примут решительные меры для того, чтобы ядерное оружие играло все менее значительную роль в американской стратегии национальной безопасности. Вашингтон обязан учитывать обоснованную обеспокоенность других стран", - сообщила она на брифинге.

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