Китай против того, чтобы Quad вносил разлад в отношения КНР со странами региона

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китайские власти решительно против негативной роли, который играет в регионе четырехсторонний диалог по безопасности Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на четырехсторонний диалог Австралии, Индии, США и Японии на высшем уровне <…> и решительно против, чтобы эти отдельные страны вносили разлад в отношения Китая с государствами региона", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнила официальный представитель, Пекин крайне недоволен, что упомянутые страны распространяют миф о так называемой китайской угрозе. Хуа Чуньин напомнила, что Китай "неизменно следует по мирному пути развития" и "стремится взаимодействовать с другими государствами на основе взаимной выгоды".

"Развитие КНР нацелено на рост и процветание во всем регионе, - добавила она. - Целый ряд фактов подтверждает, что Соединенные Штаты стремятся создать порядок, при котором Вашингтон мог бы [безнаказанно] распространять клевету на другие страны, оказывать одностороннее давление и вмешиваться в их внутреннюю политику".

Китайский дипломат подчеркнула, что США при помощи союзников стремятся таким образом утвердить свою гегемонию в мире.

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года его участники сформировали коалицию для проработки новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов. В первом очном саммите "четверки", который прошел 24 сентября в Белом доме, приняли участие президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Австралии и Японии Нарендра Моди, Скотт Моррисон и Ёсихидэ Суга.