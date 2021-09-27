Президент Чехии подписал закон об отстранении РФ и КНР от строительства блока АЭС

ПРАГА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан подписал закон, исключающий возможность участия компаний из России и Китая в строительстве и последующем обслуживании нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии. Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение.

Закон получил поддержку в обеих палатах чешского парламента. К возведению и последующему обслуживанию энергоблока могут быть привлечены только компании из стран, присоединившихся к Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. РФ и КНР к ним не относятся. Технологии российских и китайских фирм, согласно документу, не могут быть использованы и в ходе последующей эксплуатации блока.

Объявление тендера

Тендер на возведение нового энергоблока может объявить после предстоящих в республике 8 и 9 октября парламентских выборов действующее правительство, не дожидаясь формирования нового кабмина. Об этом заявил 21 сентября вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.

"Совершенно точно это [объявить тендер] могло бы сделать еще нынешнее правительство. Это вопрос [чисто] технический. Решительно [заявляю], что мы не хотим ничего откладывать", - сказал политик. Ранее он неоднократно заявлял, что тендер на строительство нового энергоблока объявит кабинет министров, который будет сформирован по итогам парламентских выборов в Чехии.

Выбор компании, которая реализует проект строительства энергоблока, займет, как подчеркивал ранее вице-премьер, 28-29 месяцев. Стоимость проекта может составить около 160 млрд крон (примерно €6 млрд). В тендере намерены участвовать французская компания Electricite de France, американская Westinghouse и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power.

Новый энергоблок АЭС "Дукованы"

Сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В Чехии действует также АЭС "Темелин". Она была введена в эксплуатацию в 2002 году. Обе станции были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Российская компания "ТВЭЛ" (топливная компания Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.

АЭС "Темелин" является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии. Станция вырабатывает более 20% электричества, потребляемого в республике. На ней действуют два энергоблока, на которых установлены реакторы ВВЭР-1000 общей мощностью 2 160 МВт.

Отстранение РФ и КНР

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента 16 июня исключила фирмы РФ и КНР из числа компаний - претендентов на участие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". При его возведении нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие. Сенат (верхняя плата) высшего законодательного органа республики выступил с инициативой, чтобы связанные с Россией и Китаем компании не смогли быть задействованы и в обеспечении процесса последующей эксплуатации блока.

Чешское правительство еще в апреле объявило, что РФ не будет допущена к тендеру из-за инцидента во Врбетице. Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на военных складах в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.