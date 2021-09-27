Марии Колесниковой присудили премию имени Вацлава Гавела

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет премии имени Вацлава Гавела объявил в понедельник свое решение присудить в этом году эту награду, вручаемую за защиту прав человека одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом свидетельствует трансляция осенний сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Выступая на церемонии, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отметил, что "Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гавела за свободу слова". "Она воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. За свою деятельность она заплатила большую цену, так как была подвергнута аресту", - сказал Дамс. "Мы можем говорить о ее мужестве, потому что он готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая важные идеалы", - считает глава ПАСЕ.

Колесникова является одним из лидеров оппозиции в Беларуси и членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Она была координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико на выборах 2020 года. Как отмечает ПАСЕ, Колесникова "является одним из трех женских символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права".

В сентябре Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Суд постановил, что Колесникова признана виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. В том числе обращений к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

В понедельник на церемонии в Страсбурге почетные грамоты получили представитель организации "Репортеры без границ" и правозащитник из Бурунди Жермен Рукуки - они входили в шорт-лист премии.

Престижная премия

Премия имени Вацлава Гавела - ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation начиная 2013 года. Премия посвящена памяти Вацлава Гавела - последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии.

Соглашение об учреждении премии было подписано в Праге 25 марта 2013 года тогдашним председателем ПАСЕ Жан-Клодом Миньоном, председателем Библиотеки Вацлава Гавела Мартой Смоликовой и председателем Руководящего комитета Charta 77 Foundation Франтишеком Янучем. Премия Вацлава Гавела является правопреемницей Премии ПАСЕ по правам человека, которая присуждалась каждые 2 года начиная с 2007 года.

Предложения с кандидатурами номинантов на премию адресуются генеральному секретарю ПАСЕ и должны быть подписаны не менее чем пятью депутатами. В комитет премии предоставляется подробная информация о работе кандидата в области защиты прав человека и указываются причины, по которым его деятельность может расцениваться как выдающаяся. В этой связи в комитет передаются соответствующие подтверждающие документы. Вся данная документация должна быть представлена на любом из двух официальных языков Совета Европы - английском или французском.

На соискание премии могут быть выдвинуты как отдельные лица, так и неправительственные организации, занимающиеся защитой прав человека. Премия традиционно вручается на церемонии, которая проходит в Страсбурге в понедельник осенней сессии ПАСЕ - обычно в конце сентября или начале октября.