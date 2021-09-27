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Тюркский совет призвал не допустить проникновение боевиков из Афганистана в другие страны

Главы МИД стран - членов совета также подчеркнули необходимость предотвращения незаконного производства и оборота наркотиков в Афганистане

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Тюркский совет подчеркнул необходимость предотвращения проникновения террористических элементов из Афганистана в соседние государства. Об этом говорится в распространенном итоговом коммюнике по итогам заседания министров иностранных дел стран - членов Тюркского совета в Стамбуле.

"Стороны подчеркнули важность соблюдения международного гуманитарного права, защиты прав человека и обеспечения безопасности всех в Афганистане. Подчеркнули необходимость обеспечения охраны и безопасности дипломатических представительств, персонала и их семей в соответствии с международными принципами. Подчеркнули необходимость обеспечения постоянного принятия эффективных мер в Афганистане для борьбы с террористическими организациями, такими как "Исламское государство" (запрещено в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане, и предотвращения их перемещения в соседние государства. Подчеркнули необходимость предотвращения незаконного производства и оборота наркотических средств в Афганистане", - говорится в опубликованном на сайте МИД Казахстана документе.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в совете статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

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