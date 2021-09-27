В Израиле заявили о планах Ирана вооружить БПЛА боевиков в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран планирует вооружить беспилотниками союзные Тегерану силы в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран планирует вооружить своих сателлитов в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане сотнями, а затем и тысячами смертоносных беспилотников. Они планируют накрыть небеса Ближнего Востока этой смертоносной силой", - заявил Беннет и пояснил, что речь идет о "рое беспилотных летательных аппаратов, вооруженных смертоносным оружием, которые могут атаковать в любом месте в любое время".

"Иран уже использовал эти смертоносные БПЛА для проведения нападений на Саудовскую Аравию, цели США в Ираке и гражданские корабли в море. Опыт подсказывает нам, что то, что начинается на Ближнем Востоке, регионом не заканчивается", - добавил он.

Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие, заявил Беннет. "Иран слабее и уязвимее, чем кажется. Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие", - сказал премьер Израиля.

По словам израильского премьера, "ядерная программа Ирана достигла критического момента".

"Иран стремится доминировать в регионе, и стремится делать это под прикрытием "ядерного зонтика", - продолжил Беннет. "Все "красные линии" перейдены, инспекции [Тегераном] игнорируются", - добавил он и отметил, что "слова не останавливают вращение центрифуг".