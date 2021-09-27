В оппозиции Венесуэлы произошел раскол в вопросе контроля над зарубежными активами страны

БОГОТА, 27 сентября. /ТАСС/. Венесуэльская партия "Справедливость прежде всего" заявила в понедельник о несогласии с позицией лидера оппозиции Хуана Гуайдо в вопросах управления зарубежными активами страны, которые не находятся под контролем правительства президента Николаса Мадуро.

"В связи с отсутствием готовности прислушаться со стороны Хуана Гуайдо и представителей временного правительства, занимающихся этой сферой, особенно партии "Народная воля", мы объявляем о нашем решении больше не участвовать в механизмах, которые занимаются вопросом зарубежных активов", - говорится в заявлении партии, которая входит в коалицию "Блок демократического единства" вместе с Гуайдо и его сторонниками.

По заявлению партии, они "неоднократно сообщали о несогласии с тем, как управляются зарубежные активы", находящиеся под контролем оппозиции. "Имущество всех венесуэльцев должно служить стране и ни при каких условиях не должно передаваться другим государствам и иностранным компаниям или быть предметом торга с ними", - считает партия.

В начале сентября власти Колумбии объявили, что компания Monomeros - колумбийское дочернее предприятие венесуэльской государственной химической компании Pequiven - переходит под внешнее управление государственным органом, подведомственным министерству торговли. Гуайдо поддержал решение Боготы. После этого Генеральная прокуратура Венесуэлы начала новое расследование в отношении оппозиционера по подозрению в хищении госактивов.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.