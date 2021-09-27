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Миссия ООН продолжит работать в Мали на основе своего мандата

Как заявил представитель организации Стефан Дюжаррик, ООН продолжит сообщать о том, что происходит в этой стране

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН в Мали продолжит работать в соответствии со своим мандатом. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможном присутствии в этой африканской стране частной военной компании из России.

"Мали является суверенным государством с суверенным правительством. Миссия ООН имеет мандат, работает с правительством, - сказал он. - Мы продолжим [работать в соответствии] со своим мандатом и сообщать о том, что происходит в стране".

Как заявил 25 сентября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН, власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом, российские власти к этому не имеют отношения.

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Лавров, Сергей ВикторовичМалиРоссия
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