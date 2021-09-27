Румена Радева выдвинули кандидатом на пост президента Болгарии во второй раз

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Инициативный комитет, в состав которого вошли 188 человек - деятели науки, искусства и культуры, представители политических объединений и общественных организаций Болгарии, - выдвинул в понедельник президента страны Румена Радева и вице-президента Илияну Йотову в качестве независимых кандидатов на второй срок.

Сопредседатель инициативного комитета Цветеслава Гылыбова подчеркнула, что Радев и Йотова - гаранты нормализации политической жизни, "которая выражается в политике, основанной на ценностях, здравом разуме, экспертизе, интересах Болгарии и болгарского народа". Ее коллега по комитету Йордан Камджалов отметил, что страна "переживает особенный и трудный момент" и нуждается в "сильной руке". "Болгария больна, поломана и бедна во многих отношениях. Болгария нуждается во многом и многое может сделать", - подчеркнул он. Третий сопредседатель Анна Заркова указала, что на протяжении пяти лет Болгария имела в лице Радева "достойного, сильного и смелого президента", и пожелала, чтобы он работал еще пять лет на благо народа и государства.

"Верю, что президент символизирует единство нации, но не в качестве немого свидетеля беззакония и гаранта спокойствия облагодетельствованных. Единство - не механическое объединение грабителей и ограбленных, лжецов и обманутых. Единство - это осознанное объединение вокруг демократических ценностей, вокруг гражданской воли искать и следовать судьбоносным общественным целям", - подчеркнул Радев, приветствуя участников заседания. Глава государства отметил, что "на фоне беспрецедентного подрыва доверия политической системе и органам власти и общего кризиса законности администрация президента утвердилась как опора стабильности и государственности". Он обещал продолжить работу над модернизацией Болгарии во имя национальных интересов страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в понедельник начала прием заявлений от кандидатов на посты президента и вице-президента республики, выдвинутых инициативными комитетами. Полный список кандидатов станет известен 4 октября, когда прием заявлений будет завершен. Выборы главы государства пройдут 14 ноября одновременно с выборами парламента.

Первым кандидатом на пост главы государства, подавшим документы в ЦИК, стала поп-фолк певица Луна (Луна Йорданова), обещавшая подарить каждому из своих избирателей счастливые улыбки. Своих кандидатов намерены выдвинуть политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", "Движение за права и свободы", партия "Возрождение", партия ВМРО и другие инициативные комитеты.