Американский спецпредставитель по Афганистану заявил, что бегство Гани шокировало США

ТАСС, 27 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводил телефонный разговор с прежним президентом Афганистана Ашрафом Гани вечером накануне бегства афганского лидера из страны, но планы по его отъезду не обсуждались. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в интервью телеканалу Ariana News.

"Все, включая США, были шокированы тем, что случилось", - сказал он.

Халилзад добавил, что Гани в ходе телефонного разговора ни разу не указал на свои намерения покинуть Афганистан.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства, в которое на тот момент вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно пуштуны - представители самой многочисленной этнической группы страны.