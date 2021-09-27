В Австрии собрали подписи против обязательной вакцинации

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Народная законодательная инициатива по сбору подписей населения против введения обязательной вакцинации в Австрии набрала 269 тыс. подписей и должна быть рассмотрена в Национальном совете республики (нижняя палата парламента). Об этом сообщило в понедельник австрийское министерство внутренних дел.

Согласно опубликованному заявлению МВД, голосование по инициативе завершилось 27 сентября и для рассмотрения в парламенте результатов сбора подписей требуется собрать не менее 100 тыс. подписей. "На основании имеющихся результатов очевидно, что этот порог превысила инициатива "Обязательная вакцинация: строгое нет" <...>", - сказано в заявлении.

Для сравнения МВД привело данные по сбору подписей народной инициативы "за введение обязательной вакцинации в случае крайней необходимости". Она набрала только 65 тысяч подписей и не будет внесена на рассмотрение парламента. Окончательные данные по сбору подписей должны быть утверждены федеральной избирательной комиссией в октябре.

В настоящее время в Австрии нет обязательной вакцинации. В стране действуют только рекомендации для прививок, в том числе от коронавирусной инфекции. Добровольная вакцинация от коронавируса здесь началась в декабре 2020 года. Для нее используются зарегистрированные в ЕС препараты. Для допуска к мероприятиям или в бары применяется правило наличия одного из трех документов: свежего отрицательного теста на коронавирус, сертификата вакцинации, справки о перенесенной коронавирусной инфекции (правило "трех "П": протестирован, привит, переболел).