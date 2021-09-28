Китай надеется, что Чехия пересмотрит решение по АЭС "Дукованы" в отношении РФ и КНР

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС "Дукованы" в отношении РФ и Китая в соответствии с принципами справедливой рыночной конкуренции. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что Чехия будет придерживаться принципов рыночной экономики и справедливой конкуренции", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как Пекин относится к подписанию чешским президентом Милошем Земаном закона об исключении российских и китайских предприятий из участия в проекте.

По словам дипломата, Китай ожидает от чешского правительства активных действий по формированию "недискриминационной и прозрачной деловой среды" для иностранных инвесторов.

Ранее Земан подписал закон, исключающий участие компаний России и КНР в строительстве и обслуживании нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенного на юго-востоке Чехии. Этот правовой акт одобрили обе палаты чешского парламента. Согласно документу, к проекту могут быть привлечены только компании из стран, присоединившихся к Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО от 1996 года. РФ и Китай не относятся к указанным государствам.