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Мезенцев надеется, что президенты РФ и Белоруссии до конца года утвердят союзные программы

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко до конца нынешнего года утвердят одобренные главами правительств 28 союзных программ. Такую позицию он изложил во вторник, выступая на международной конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

"Мы ожидаем в этом году заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Мы ожидаем, что президенты наших стран Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко утвердят союзные программы, которые определят единую промышленную, таможенную, налоговую, сельскохозяйственную и научно-исследовательскую политику. Определят единую политику по десяткам других направлений", - отметил Мезенцев.

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