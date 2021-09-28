Премьер Гаити заявил, что относится с пониманием к депортации соотечественников из США

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри считает, что депортация его сограждан из США - внутреннее дело Вашингтона, но готов принять гаитян на родине. Об этом он во вторник заявил в интервью телеканалу CNN.

"Мы не несем ответственности за их депортацию. [Гаити] не может вмешиваться во внутренние дела США. Все гаитяне, вернувшиеся на родину, имеют право на прием", - считает Ариэль Анри. Телеканал поясняет, что причиной для такого отношения служит желание премьера сотрудничать с Вашингтоном. CNN добавляет, что за последние недели из США было выслано около 4 тыс. иммигрантов из лагеря в городе Дель-Рио штата Техас.

"Мы видели примеры неправильного отношения, которому подверглись гаитяне, и это сильно нас задело. Мы имеем в виду, что пока некоторые страны живут лучше других, всегда будет стремление [попасть] туда", - заявил Ариэль Анри.

В интервью телеканалу премьер также рассказал, что выборы в стране, которые изначально планировалось провести в сентябре, будут отложены до следующего года и пройдут после окончания пересмотра конституции страны. Ранее глава правительства Гаити и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября текущего года на конец следующего.

Кроме того, премьер-министр также опроверг утверждения, что он якобы мешает проведению расследования об убийстве президента Жовенеля Моиза.

Пока в Гаити нет президента. Последний глава государства Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Сразу после убийства Моиза управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.

20 июля пост премьер-министра занял Ариэль Анри, который был назначен Моизом 5 июля, но не успел вступить в должность до того дня, когда было совершено покушение на президента.