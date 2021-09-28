Лукашенко дал месяц на доработку проекта конституции

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова сообщила во вторник журналистам, что на доработку проекта новой редакции конституции отведен месяц.

"Президент [Александр Лукашенко] однозначно сказал: "Мы еще будем встречаться не один раз". На доработку дан месяц. Причем было внесено предложение доработать конституцию и те нормы, по которым разошлись позиции, более узким кругом. Но в целом Конституционная комиссия пришла к единому мнению, - приводит ее слова издание "СБ. Беларусь сегодня". - На рассмотрение были вынесены только некоторые спорные аспекты. А основные - те, что сегодня были предложены главе государства, - были поддержаны всеми членами нашей Конституционной комиссии".