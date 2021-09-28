Председатель СБ ООН призвал КНДР прекратить ракетные запуски

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Пхеньян должен прекратить ракетные запуски, необходима денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявила во вторник журналистам председатель Совета Безопасности ООН, постпред Ирландии при всемирной организации Берн Нейсон.

"Как и все члены Совета Безопасности, мы очень обеспокоены продолжающимися испытаниями баллистических ракет. Мы хотим увидеть полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова, чтобы КНДР прекратила ядерную деятельность", - сказала она.

При этом Нейсон не стала уточнять, планирует ли Совет Безопасности какое-либо заседание или принятие документа в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщил на прошедшем 28 сентября в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, "Север произвел в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности". Как ранее проинформировал ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.