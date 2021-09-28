Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что звонил в Пекин для разрядки напряженности

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заверил, что звонил в Китай в конце 2020 года и начале текущего с ведома руководства для разрядки напряженности. С данным заявлением он выступил во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС.

"Звонки 30 октября и 8 января были согласованы до и после с аппаратами министра [обороны США Марка] Эспера и исполнявшего обязанности министра [обороны США Кристофера] Миллера и между ведомствами", - сказал Милли. "Звонки в октябре и январе были проведены из-за вызвавших опасения разведывательных данных, в свете которых мы посчитали, что китайская сторона опасается атаки со стороны США. Я знаю, я уверен, что [бывший] президент [США Дональд] Трамп не собирался атаковать китайцев", - добавил он. Генерал подчеркнул, что "его прямая обязанность" состояла в том, чтобы "сообщить это китайцам". "Моей задачей в то время было обеспечение деэскалации", - подчеркнул Милли. Он пояснил, что заявил китайской стороне следующее: "Сохраняйте спокойствие, снижайте напряженность, мы не собираемся нападать".