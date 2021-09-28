Лукашенко предложил разрешить Всебелорусскому собранию вносить изменения в конституцию

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает в новой конституции наделить Всебелорусское народное собрание (ВНС) правом внесения изменений в основной закон страны.

"Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения конституции. Законотворчество - это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию", - сказал он во вторник на расширенном заседании Конституционной комиссии. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

Председатель Конституционного суда и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич по итогам заседания комиссии сообщил, что вопросы полномочий и порядка формирования ВНС будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. По его словам, этот орган будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти. В связи с этим важно соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы "не было противоречий и подмены других органов".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых. Сущность предлагаемых изменений в проекте новой конституции заключается, в частности, в следующем - сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.