Лукашенко допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность того, что однажды он возглавит Всебелорусское народное собрание (ВНС). Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

По его информации, в ходе расширенного заседания Конституционной комиссии, которая разрабатывает проект нового основного закона, Лукашенко прокомментировал разговоры о том, что он может занять пост председателя ВНС и в этом качестве определять, кто будет президентом республики. Согласно сведениям БелТА, белорусский лидер отметил, что "даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ".

Лукашенко также вновь повторил, что не планирует никуда "бежать". "Чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" - ответил он на просьбу одного из участников совещания "попытаться остаться в роли гаранта независимости государства" после того, как он покинет президентский пост.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Глава конституционной комиссии сообщил, что предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых. В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.

При этом Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом вносить изменения в основной закон, а также отметил, что принятые ВНС решения должны "железобетонно исполняться". По его словам, также целесообразно проводить собрания этого органа ежегодно.

Планируется, что итоговый проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародный референдум, который пройдет в республике не позднее февраля будущего года.