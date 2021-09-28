Посол КНР назвал "праздной мечтой" попытки Запада заблокировать развитие Китая

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Попытки иностранных держав усилить давление на Китай, помешав его развитию, будут всегда обречены на провал. Об этом предупредил во вторник в Лондоне посол КНР в Соединенном Королевстве и бывший замглавы китайского МИД Чжэн Цзэгуан.

"Попытки сдержать или заблокировать Китай никогда не были успешными в прошлом и всегда будут праздной мечтой в будущем. Никто не может остановить народ Китая на его пути прогресса", - приводит слова дипломата агентство Reuters. Чжэн Цзэгуан предложил иностранным державам отказаться от "колониальной ментальности" и "других шагов, которые ведут к раздорам и конфронтации".

Заявления посла прозвучали на фоне объявления Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами большой дальности. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт на закупку подлодок во Франции, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS обострит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

Относительно китайско-британских отношений Чжэн Цзэгуан заявил, что две страны должны работать над их улучшением после "некоторого отката" в последние месяцы.

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был представлен в марте этого года, Китай назван крупнейшей угрозой экономической безопасности Великобритании. В документе подчеркивалось, что британские власти намерены углублять экономическое сотрудничество с Пекином, одновременно с этим "усиливая защиту критической инфраструктуры королевства" и уменьшая зависимость от импорта из КНР. Под давлением США кабмин королевства ранее отказался от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей связи пятого поколения (5G) на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей. По данным британских СМИ, Лондон сейчас также близок к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта по строительству третьей очереди атомной электростанции Sizewell в графстве Саффолк.