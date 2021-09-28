Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию общественный контроль над президентом

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание (ВНС) правом осуществлять общественный контроль над новым главой государства. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА по итогам расширенного заседания Конституционной комиссии.

"Он [новый президент] будет понимать: если я чего-то сделаю не так, то даже наверху, во власти меня покритикуют, как минимум - на Всебелорусском народном собрании, и это пойдет в общество. То есть президент становится не то что более зависим, но более ответственным перед избранниками народа", - сказал Лукашенко, озвучивая идею о том, что ВНС должен нести функции общественного контроля над решениями нового президента, когда тот будет избран.

По словам белорусского лидера, это позволит придерживаться фундаментального принципа сдерживания и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что ВНС можно передать функции по формированию состава Центризбиркома и Конституционного суда. При этом Лукашенко отметил, что "не стоит тащить в ВНС лишние функции", так как форма правления в стране должна остаться президентской.

Ранее во вторник в ходе заседания конституционной комиссии отмечалось, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом. Лукашенко предложил наделить его правом вносить изменения в основной закон, а также отметил, что принятые ВНС решения должны "железобетонно исполняться". По его словам, также целесообразно проводить собрания этого органа ежегодно.

О Всебелорусском народном собрании

Изначально Всебелорусское народное собрание создавалось как особая форма народовластия, позволяющая гражданам республики более широко участвовать в делах государства. В нем традиционно принимали участие представители всех ветвей власти, всех сфер производства, а также бизнеса, областей науки, образования и культуры, делегаты от каждого региона страны, авторитетные общественные деятели и студенческие активисты. Обычно форум работал два дня и проводился раз в пять лет. Народное собрание рассматривало ключевые задачи и утверждало программу социально-экономического и политического развития страны на пять лет вперед.

Первое Всебелорусское собрание было созвано в 1996 году - за месяц до референдума, на который были вынесены изменения в конституцию, существенно расширившие права президента и преобразовавшие республику из парламентско-президентской в президентскую. Последнее - шестое - собрание состоялось в феврале текущего года. Оно утвердило решение о подготовке конституционной реформы.