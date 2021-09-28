Госдеп отказался уточнить, была ли запущенная КНДР ракета баллистической

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на регулярном брифинге отказалась уточнить, считает ли Вашингтон, что ракета, запущенная КНДР в ходе испытаний во вторник утром, была баллистической.

"Я не буду предоставлять какие-то конкретные классификации", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

После этого она повторила заявление Госдепартамента, сделанное ранее. "США осуждают запуск ракеты КНДР. Этот запуск нарушает ряд резолюций СБ ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества. Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в ситуации с КНДР. Мы также призываем КНДР вступить в диалог", - сказала представитель Госдепа.

Как сообщил на прошедшем во вторник в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, КНДР "произвела в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности".

Как ранее сообщил ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд являлся ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд был баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском КНДР с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.