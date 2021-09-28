Bloomberg: Эрдоган хотел бы обратиться к Путину с просьбой помочь с курдскими ополченцами

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на грядущей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы просить его оказать содействие с проблемой курдских ополченцев близ турецких границ. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Анкара хотела бы, чтобы Москва обеспечила безопасность для турецких военных на подконтрольных России сирийских территориях. В частности, турецкие власти хотят, чтобы курдские формирования "Сил народной самообороны" покинули города Манбидж и Телль-Рифат, в соответствие с договоренностями России Турции от 2019 года.

Путин и Эрдоган проведут переговоры 29 сентября в Сочи. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на переговорах планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.