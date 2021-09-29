В Японии состоятся выборы лидера правящей партии, который станет и премьер-министром

ТОКИО, 29 сентября./ТАСС/. Неопределенность и интрига сохраняются вокруг предстоящих в среду выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который затем станет и новым премьер-министром страны. На пост главы правительства победитель нынешнего голосования будет избран ориентировочно 4 октября в парламенте, где ЛДП и ее союзники имеют прочное большинство депутатских мандатов.

На предстоящих в среду выборах зарегистрированы четыре претендента: экс-глава МИД и бывший министр обороны Таро Коно, который сейчас в ранге министра отвечает за вакцинацию населения, бывший глава МИД Фумио Кисида, а также занимавшие ранее ряд министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода.

По данным опросов общественного мнения, по уровню поддержки как среди обычных избирателей, так и среди 1,1 млн членов правящей партии с большим отрывом лидирует Таро Коно, политик амбициозный, решительный, умеющий постоянно находиться в фокусе внимания СМИ. Однако его победа не только не гарантирована, но и находится под большим вопросом. Дело в том, что на выборах за нового лидера ЛДП вначале будут голосовать 382 депутата парламента от правящей партии и столько же выборщиков от ее рядовых членов. Победителю нужно набрать более половины голосов, однако Коно это вряд ли удастся. Тогда будет немедленно проведен второй тур и уже по новым правилам - все те же 382 депутата парламента от ЛДП и 47 представителей ее региональных организаций, по одному от каждой префектуры.

Второй станет первым?

Численный перевес при этом получают парламентарии, а среди них позиции 58-летнего Коно не столь сильны. Многим он кажется чрезмерно непредсказуемым, склонным к резким поступкам и радикальным переменам. Коно, например, с сомнением относится к развитию атомной энергетики, которая очень популярна среди консервативной верхушки ЛДП. Он поддерживает однополые браки и разные фамилии у супругов, что сейчас запрещено законодательством, предлагает провести смелую пенсионную реформу. Сдержанно относится Коно к оснащению вооруженных сил оружием большой дальности для нанесения ударов по базам потенциального противника, на чем настаивают партийные ястребы.

Среди депутатов парламента от ЛДП наибольшей поддержкой пользуется идущий вторым по уровню популярности в народе и среди рядовых членов партии Фумио Кисида. Этот 64-летний политик представил умеренную и многих устраивающую программу, которая предусматривает и расширение социальной поддержки населения, и определенное укрепление оборонного потенциала, и развитие новой экологичной энергетики при сохранении определенного количества АЭС. Но, главное, Кисида имеет доверительные отношения с большей частью партийной верхушки, которая считает, что с ним легко иметь дело. По многим расчетам, этот политик выйдет вместе с Коно во второй тур и может в нем победить за счет голосов депутатов парламента.

Претендентки на пост первой женщины-премьера

Однако за право выхода во второй тур активно борется и идущая пока третьей по уровню массовой поддержки 60-летняя Санаэ Такаити, которая до самого последнего момента активно вербовала сторонников. Она претендует на то, чтобы стать первой в истории Японии женщиной-премьером и отражает взгляды правого крыла ЛДП. Такаити выступает за пересмотр конституции и корректировку содержащихся там пацифистских положений, высказывается за резкое усиление военных расходов и приобретение вооружений большой дальности. Она поддерживает накачивание экономики ликвидностью в интересах раскручивания хозяйственного роста.

Четвертая претендентка на пост лидера ЛДП 61-летняя Сэйко Нода выдвигает программу активной социальной поддержки населения, в первую очередь женщин и детей, однако шансов на победу сейчас не имеет.

В начале сентября от участия в выборах неожиданно отказался нынешний лидер ЛДП и премьер-министр 72-летний Ёсихидэ Суга, который ранее, как полагали, имел почти бесспорные шансы на победу. Однако он столкнулся с резким падением уровня поддержки со стороны избирателей на фоне проблем, связанных с распространением коронавируса. В результате Суга отказался от борьбы, чтобы позволить партии уже с новым лидером во главе идти на крайне важные выборы в ключевую нижнюю палату парламента, которые должны состояться этой осенью.