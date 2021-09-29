Reuters: США обращались к КНР с тем, чтобы Пекин сократил закупки иранской нефти

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обращались к Китаю по дипломатическим каналам с тем, чтобы обсудить возможность сокращения закупок Пекином нефти из Ирана. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителей властей США и Евросоюза.

"Мы в курсе тех закупок иранской нефти, которые осуществляют китайские компании", - заявил агентству представитель властей США высокого ранга. По его словам, Вашингтон в связи с этим применял санкции и продолжит это делать. "Однако мы затрагивали эту тему по дипломатическим каналам с Китаем в рамках нашего диалога по политике в отношении

Ирана, и мы считаем, что в целом это более эффективный способ решить эти беспокоящие нас вопросы", - сообщил он.