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Новая сессия парламента КНДР открылась без участия Ким Чен Ына

На первом заседании присутствовали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и глава кабинета министров Ким Док Хун

СЕУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Пятая сессия Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) КНДР 14-го созыва открылась 28 сентября в Пхеньяне. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК.

По его данным, на первом заседании присутствовали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и глава кабинета министров Ким Док Хун. Лидера страны Ким Чен Ына на открытии сессии не было.

Согласно сообщению, депутаты приняли повестку сессии, а также обсудили вопросы внутренней политики. Они начали изучение законопроектов о развитии городов и уездов, обеспечении образования молодежи, а также приступили к рассмотрению изменений и дополнений к закону о плане развития народного хозяйства.

Были также рассмотрены ошибки, допущенные во всех сферах народного хозяйства. Единогласно принято решение о вступлении в силу закона о вторичном сырье, отмечает ЦТАК.

Как сообщает агентство, в повестку сессии также включены неуточненный "организационный вопрос" и вопрос переименования администрации национальной авиакомпании Air Koryo в Государственную авиационную администрацию.

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КНДРКим Чен Ын
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