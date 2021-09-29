Основной этап голосования за нового главу правящей партии начался в Японии

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Основной этап голосования на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который затем станет и новым премьер-министром страны, начался в среду в японской столице. Трансляция голосования, проходящего в одном из токийских отелей, в прямом эфире ведется на сайте партии.

Свои голоса в нем отдадут 382 депутата парламента от правящей партии. Ранее такое же число выборщиков от рядовых членов ЛДП проголосовали по всей стране - их голоса в настоящее время продолжают подсчитывать. Однако уже сейчас, согласно неофициальным данным, стало очевидно, что первый тур выборов не выявит победителя, независимо от того, как проголосуют парламентарии. По данным агентства Kyodo, во второй тур точно выходят экс-глава МИД и бывший министр обороны Таро Коно, который сейчас в ранге министра отвечает за вакцинацию населения и бывший глава МИД Фумио Кисида, которые и поборются за пост нового председателя партии.

В выборах также участвуют занимавшие ранее несколько министерских постов Санаэ Такаити и Сэйко Нода, однако они по данным местных СМИ будут отсеяны по итогам первого тура голосования. Второй тур будет проведен незамедлительно, но уже по новым правилам - все те же 382 депутата парламента от ЛДП и 47 представителей ее региональных организаций, по одному от каждой префектуры.

В начале сентября от участия в выборах неожиданно отказался нынешний лидер ЛДП и премьер-министр 72-летний Ёсихидэ Суга, который ранее, как полагали, имел почти бесспорные шансы на победу. Однако он столкнулся с резким падением уровня поддержки со стороны избирателей на фоне проблем, связанных с распространением коронавируса. В результате Суга отказался от борьбы, чтобы позволить партии уже с новым лидером во главе идти на крайне важные выборы в ключевую нижнюю палату парламента, которые должны состояться этой осенью.