Сеул считает, что гиперзвуковая ракета КНДР пока не представляет особой опасности

СЕУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Разработка КНДР гиперзвуковых ракетных технологий находится на ранней стадии. Об этом говорится в распространенном в Сеуле сообщении Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Похоже, что на данный момент Северная Корея находится в самом начале процесса создания гиперзвуковых ракет. По нашей оценке, до момента их постановки на вооружение пройдет еще длительное время, учитывая определенную нами скорость и другие параметры "сверхзвуковой ракеты", которую Северная Корея испытала вчера", - отмечается в сообщении.

КНШ также подчеркнул, что южнокорейские и американские боевые системы "в состоянии отслеживать и перехватывать" подобные снаряды.

Центральная газета КНДР Rodong Sinmun ранее сообщила, что испытания "Хвасон-8" прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отметило издание.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По предварительным оценкам, она пролетела расстояние порядка 200 км, а максимальная высота ее полета составила около 30 км.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.