Белоруссию покинул последний эшелон с военнослужащими и техникой из РФ после учений

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшими участие в учениях "Запад-2021", покинул Белоруссию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021" проходили 10-16 сентября на полигонах Белоруссии и России. Количество военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Белоруссии, составило около 12 800 человек, в том числе около 2 500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В учениях было задействовано до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Для отработки задач учений на территории Белоруссии использовались 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.