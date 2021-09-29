МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, поручил досконально разобраться в случившемся. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в среду.

"Безнаказанным это не останется", - сказала она, отвечая на вопрос о реакции президента на произошедшее, сообщает агентство БелТА. По ее словам, президент во вторник "мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии, сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны".