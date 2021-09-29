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ЕС предложил ужесточить нормы въезда для чиновников и дипломатов из Белоруссии

Европейская комиссия расценивает это как ответ "на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции"
© AP Photo/Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, в частности, ужесточив въезд для белорусских официальных лиц в ответ на миграционный кризис. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции", - говорится в заявлении. "Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Белоруссии", - заявил в свою очередь на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

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