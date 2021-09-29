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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

Эрдоган заявил, что он рад возможности встретиться лично с Путиным в Сочи

Эрдоган заявил, что он рад возможности встретиться лично с Путиным в Сочи.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Турецкий лидер отметил, что в ходе этой борьбы погибли граждане обеих стран
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