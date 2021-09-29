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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Эрдоган: Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами в республике

Турецкий лидер отметил, что в ходе этой борьбы погибли граждане обеих стран

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. Такое заявление сделал в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

"Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде", - отметил Эрдоган.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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