Либералы ФРГ проведут переговоры по коалиции с ХДС/ХСС 2 октября

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия (СвДП) ФРГ намерена в субботу провести предварительные переговоры с консервативным блоком ХДС/ХСС, а в воскресенье - с победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партией Германии. Об этом заявил в среду генсек СвДП Фолькер Виссинг.

"ХДС/ХСС сделал нам предложение о переговорах, мы его принимаем и предлагаем провести их в субботу, - сказал он. - Разумеется, мы принимаем предложение и от социал-демократов, с ними переговоры состоятся в воскресенье".

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.

Кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет не стал признавать поражение и поздравлять лидера партийного списка СДПГ Олафа Шольца. Он признал лишь, что консерваторы "стали вторыми", но указал на незначительный отрыв и сделал из этого вывод, что может наряду с СДПГ сделать другим партиям предложение о формировании коалиции. За это его критикуют политики и наблюдатели.