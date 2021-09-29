Источник сообщил, что решается вопрос о задержании экс-министра обороны Армении Тонояна

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян (2018-2020) в среду после полудня доставлен в здание Службы национальной безопасности страны (СНБ), следствие решает вопрос о его задержании. Об этом сообщил корр. ТАСС источник из его ближайшего окружения.

"Давид Тоноян в настоящий момент находится в здании СНБ, решается вопрос о его задержании", - отметил он.

Согласно данным армянских СМИ, следствие уже провело обыск в квартире Тонояна, после чего он был доставлен в здание СНБ. Местные издания пишут, что возможное задержание Тонояна связано с приобретением авиационных ракет, цены которых были искусственно завышены.

Тоноян был назначен главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020 года после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.