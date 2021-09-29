Украина заявила, что не получала от ЕС официальных сигналов об отмене безвизового режима

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украина не получала информации о возможной отмене безвизового режима с Европейским союзом, оснований для этого нет. Об этом в среду заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - отметил он в комментарии агентству РБК-Украина.

Угрозу безвизовому режиму между Украиной и ЕС опровергла и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она выразила мнение, что информация на эту тему запущена целенаправленно в преддверии ожидаемого 12 октября саммита Украина - ЕС. "Я расцениваю это как инсценировку перед саммитом Украина - ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке "безвиза", - заявила она в эфире телеканала "Украина-24".

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что некоторые страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран, в частности, Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. В ответ президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о таких планах ЕС, в частности, в отношении граждан Молдавии.