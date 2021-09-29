Глава МИД КНР: создание AUKUS может спровоцировать ядерную гонку вооружений в регионе

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Получение Австралией технологий атомных подводных лодок от США и Великобритании может спровоцировать новый виток гонки вооружений в регионе, в том числе в сфере ядерного оружия. Об этом в среду в телефонных разговорах со своими коллегами из Малайзии и Брунея заявил глава МИД КНР Ван И.

"Атомные подводные лодки являются мощным оружием с точки зрения стратегической безопасности, они также способны нести ядерное оружие. Такие действия Австралии разрушают стратегический баланс в регионе, а также превращают все ее обязательства по подписанному ею Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана в филькину грамоту", - отметил он.

"Это представляет реальную угрозу государствам региона, не исключено, что другие страны захотят последовать такому примеру, что спровоцирует новый виток гонки вооружений, вплоть до перехода ядерного порога", - резюмировал дипломат.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией.