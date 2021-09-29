Путин поздравил Бжанию с Днем победы и независимости Абхазии

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с отмечаемым 30 сентября Днем победы и независимости Абхазии. Он отметил, что Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в решении актуальных задач. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии в среду.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Абхазии - Дня Победы и Независимости. Отношения между нашими государствами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях. Россия продолжит оказывать всемерное содействие абхазским друзьям в решении актуальных экономических и социальных задач, а также в обеспечении национальной безопасности", - говорится в телеграмме главы российского государства.

Путин пожелал абхазскому лидеру "крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии - мира и процветания".

30 сентября в республике отмечается 28-я годовщина окончания грузино-абхазской войны, этот день в календаре Абхазии значится как День победы и независимости и является праздничным нерабочим днем. В связи с ситуацией с коронавирусом многие мероприятия отменены, состоится лишь возложение венков и цветов к мемориалу Славы в Сухуме, к могилам первого и второго президентов Владислава Ардзинбы и Сергея Багапша, а также торжественное прохождение военнослужащих Абхазии и России.

В военном конфликте с Грузией 1992-1993 гг. погибли около 3 тыс. абхазских военнослужащих и мирных жителей, порядка 5 тыс. получили ранения, около 200 пропали без вести.