Власти Франции: Мали рискует оказаться в изоляции, если заключит контракт с ЧВК "Вагнер"

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Заявления временного премьер-министра Мали Чогеля Кокаллы Маиги о том, что Франция бросила страну, неприемлемы, при этом Бамако рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК "Вагнер". Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли на слушаниях в Сенате (верхней палате парламента) Франции.

Глава оборонного ведомства напомнила, что недавно посетила с визитом Бамако, где встретилась с коллегой из временного правительства и изложила ему позицию Франции "по поводу возможного партнерства с ЧВК "Вагнер" и по поводу наемников в целом". "Я также изложила позицию международного сообщества. И здесь я повторяю, что, если Мали вступит в партнерство с наемниками, Мали изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества, которое крайне привержено этой стране", - сказала министр.

"Вместо диверсификации партнерских отношений Мали останется лицом к лицу лишь с группой наемников. Для нас все очевидно, и мы считаем невозможным сосуществование с наемниками", - констатировала Парли. В то же время она подчеркнула, что "Франция не отказывается от своих обязательств в Мали". Она напомнила, что на местах остаются тысячи солдат, которые "успешно ведут борьбу с террористами", и при этом Франция продолжает поставлять новую технику в Сахель для этих целей.

Кроме того, министр добавила, что "слова, сказанные премьер-министром Мали на Генассамблее ООН в субботу, неприемлемы". "Обвинять Францию в том, что она бросила Мали сразу после гибели нашего солдата - это недостойно", - сказала Парли.

Наемники в Мали

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что власти РФ не имеют отношения к данной сделке.

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет ее своего рода брошенной в воздухе". В этой связи власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Ранее глава МИД и сама министр вооруженных сил Франции неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. Во вторник источник в Елисейском дворце сообщил Agence France-Presse, что Франция ждет от руководства Мали пояснений по поводу того, как оно намерено в дальнейшем вести борьбу с исламистским терроризмом. Он особо подчеркнул, что в Париже ждут, что Мали воздержатся от от использования услуг наемников.