Reuters: США проверяют пассажиров чартера из Кабула, которому отказали в посадке

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Власти США работают над проверкой списка пассажиров чартерного рейса, на борту которого находятся свыше 100 эвакуированных из Афганистана американских граждан и обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах. Об этом пишет в среду со ссылкой на Госдеп агентство Reuters.

Как рассказал ранее агентству представитель организовавшей этот перелет группы Project Dynamo Брайан Стерн, воздушное судно было арендовано у частной афганской авиакомпании Kam Air. Самолет доставил из Кабула в аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) 117 человек, 59 из которых - дети. Конечным пунктом этого перелета, как планировалось, должен был стать один из аэропортов США, так как подавляющее большинство пассажиров рейса являются жителями Соединенных Штатов, но, по словам Стерна, по истечении 14 часов ожидания в Абу-Даби американские власти так и не предоставили чартеру разрешения на посадку в США. Изначально предполагалась, что из ОАЭ в США пассажиры вылетят чартером Ethiopian Airlines. Как утверждает Стерн, власти США ранее разрешили самолету посадку в Нью-Йорке, однако позднее отозвали это решение.

"Сотрудники нашего посольства в ОАЭ неустанно работают над проверкой списка пассажиров, а также координируются с представителями Министерства внутренней безопасности [МВБ] США <...> для обеспечения того, чтобы пассажиры прошли досмотр и проверку, прежде чем им разрешат вылететь в США", - заявили Reuters в Госдепартаменте. "Мы ожидаем, что пассажиры продолжат свой путь завтра утром", - добавил американский чиновник.

"На всех рейсах, направляющихся в США, должны быть соблюдены протоколы безопасности и защиты здоровья до того, как им разрешено будет вылететь. <...> Этот процесс требует проверки списков пассажиров перед вылетом в США, чтобы удостовериться, что все они прошли надлежащую проверку", - заявили агентству в МВБ.

Согласно официальным данным, ВС США эвакуировали из Афганистана свыше 124 тыс. человек, несколько десятков тысяч из которых в настоящее время находятся на американских военных базах в разных штатах страны.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из этой страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.