Генерал США отказался публично рассказать о возможности сотрудничества с РФ по Афганистану

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в среду отказался публично рассказать о том, возможно ли сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по Афганистану. Вместе с тем он заявил, что готов обсудить эту тему с американскими законодателями конфиденциально.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил Милли был задан вопрос о том, проводят ли США и РФ консультации о каком-либо сотрудничестве по Афганистану. "Я бы предпочел коснуться этого на закрытой сессии", - ответил генерал. Он напомнил, что ранее в текущем месяце встречался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Я могу поговорить с вами об этом в конфиденциальной обстановке", - пояснил Милли.

"Но, в сущности, мы не просим разрешения, мы не ведем переговоров, думаю, это верно будет сказать так", - добавил генерал. "Президент [РФ Владимир] Путин и президент [США Джо] Байден переговорили. Я продолжил этот разговор по другим направлениям", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, полученную от анонимных источников в структурах американской исполнительной власти, утверждала, что Милли на встрече с Герасимовым затрагивал тему возможного использования Пентагоном российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, но не получил конкретного ответа. По информации издания, члены Совета национальной безопасности США сочли некоторые слова Путина на встрече с Байденом в Женеве указанием на то, что Россия может рассмотреть такую возможность в интересах борьбы с международным терроризмом. Они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal. "Я никак не комментирую эту тему", - сообщил он журналистам. Песков отметил, что в публикации есть отсылка к переговорам лидеров России и США в Женеве. "Все то, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано", - добавил представитель Кремля.