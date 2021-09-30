Reuters: США заявили, что не планируют нормализовать дипотношения с правительством Сирии

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют нормализовать дипломатические отношения с правительством Сирии и не призывают другие страны к этому, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Американскому чиновнику был задан вопрос о том, приветствуют ли США сближение в отношениях между Сирией и Иорданией после возобновления движения транспорта по шоссе Амман - Дамаск в среду. "[Президент Сирии Башар] Асад в наших глазах не приобрел легитимности, и вопрос о том, чтобы США нормализовали отношения с его правительством, в данный момент не стоит", - ответил он. "Соединенные Штаты не будут нормализовать или повышать уровень дипломатических отношений с режимом Асада, и мы не призываем других это делать", - пояснил представитель Госдепартамента.

Движение транспорта по шоссе Амман - Дамаск возобновилось в среду через контрольно-пропускной пункт "Насиб - Джабер" на сирийской-иорданской границе. Объявление об открытии КПП "Насиб - Джабер" сделал министр внутренних дел Иордании Мазен Фарайя. По его словам, "такой шаг имеет стратегическое значение для Иордании и Сирии, отвечает двусторонним интересам и принесет обоюдную выгоду". В понедельник Амман посетила сирийская правительственная делегация, которая встретилась с главой иорданского правительства Бишером аль-Хасауной. По итогам переговоров достигнуты договоренности о развитии двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, водных ресурсов, транспорта и сельского хозяйства.

Иорданский информационный портал Al-Mamlaka сообщал также, что во вторник на состоявшейся в Аммане встрече профильных министров двух стран было принято решение о возобновлении регулярных пассажирских авиарейсов между Сирией и Иорданией. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США приветствуют эту новость.