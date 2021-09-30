Пентагон провел новые переговоры с военными КНР на тему отношений в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провел новые переговоры с военными КНР, с китайской стороны в них участвовал заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР (ЦВС) Хуан Сюэпин. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении американского военного ведомства.

Отмечается, что консультации проводились по защищенному каналу видеосвязи в течение двух дней - 28 и 29 сентября. "В ходе переговоров две стороны провели честные, глубокие и открытие дискуссии по целому ряду вопросов, касающихся отношений в военной сфере между США и КНР. Обе стороны подтвердили наличие консенсуса относительно того, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации", - подчеркнули в Пентагоне.

"Эта встреча является важным компонентом текущих усилий администрации [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис, направленных на то, чтобы ответственным образом регулировать соперничество между США и КНР за счет поддержания открытых каналов коммуникации с КНР", - отмечается также в заявлении.

Первые аналогичные переговоры между Пентагоном и китайскими военными с момента вступления в должность Байдена были проведены в конце августа. Тогда стороны обсудили способы сокращения рисков и предотвращения кризиса.