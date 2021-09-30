Южная Корея и США обсудят совместные меры по возвращению КНДР за стол переговоров

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Спецпредставители Республики Корея и США по КНДР обсудят в четверг в столице Индонезии совместные усилия по возобновлению диалога с Пхеньяном. Об этом сообщил южнокорейский МИД.

"Специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и его американский коллега Сон Ким встретятся 30 сентября в Джакарте", - проинформировало внешнеполитическое ведомство.

Ожидается, что дипломаты обменяются оценками выступления лидера КНДР Ким Чен Ына на сессии Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент), обсудят недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина документально зафиксировать окончание Корейской войны, возможность оказания гуманитарной помощи Пхеньяну, а также другие шаги, направленные на его скорейшее возвращение за стол переговоров.

Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии ВНС 14-го созыва, заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей. По его данным, такие действия будут способствовать улучшению отношений и установлению мира на Корейском полуострове.

КНДР 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Республикой Корея в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия для руководства, соединявшая здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея. Позднее Север взорвал строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.