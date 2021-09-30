СМИ: муниципалитет Черношице оштрафовал премьера Чехии на €10 тыс.

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Муниципалитет расположенного близ Праги города Черношице наложил на проживающего на его административной территории премьер-министра республики и долларового миллиардера Андрея Бабиша штраф в 250 тыс. крон (примерно €10 тыс.). Об этом сообщила в четверг газета Deník Právo.

Глава кабмина был оштрафован в связи с конфликтом его интересов с государственными. В муниципалитет в январе поступила жалоба от Transparency International, организация заподозрила Бабиша в возможности оказания им влияния на формирование общественного мнения через находящиеся в его собственности СМИ. Она была рассмотрена в административном порядке.

Три года назад эта международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией уже направляла в муниципалитет Черношице аналогичную жалобу на чешского премьера. Местные власти, которые, согласно действующему законодательству, занимаются рассмотрением административных споров, после длительного рассмотрения ее отклонили.

Бабиш, комментируя ранее действия Transparency International, заявил о попытке вытеснить его из большой политики. Он утверждал, что за действиями организации стоят его политические противники. Адвокат политика опротестовал административный приговор муниципалитета Черношице.

Transparency International утверждает, что Бабиш, занимая высокий государственный пост, нарушил чешские законы, поскольку через принадлежащий ему агрохимический холдинг Agrofert является владельцем входящих в его бизнес-структуру СМИ. Премьер, как считает неправительственная организация, остается хозяином газет, теле- и радиоканалов. Членам кабмина законом запрещено владеть компаниями, в собственности которых находится СМИ.

Между тем Бабиш подчеркивает, что не нарушил закон, так как, уйдя в большую политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния.