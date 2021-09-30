Рига отказала Минску в допросе главы МИД Латвии по делу о разжигании розни

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Латвия отказалась выполнить запрос Белоруссии о допросе главы латвийского МИД и мэра Риги по уголовному делу, возбужденному по обвинению в разжигании национальной вражды. Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович.

"В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство белорусов, а лишь декларировать приверженность развитию политических свобод в гражданском обществе", - отметил первый замглавы СК Белоруссии, которого цитирует агентство БелТА.