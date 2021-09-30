В Белоруссии в производстве находятся около 1,1 тыс. связанных с протестами дел

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил, что в настоящее время в производстве находятся около 1,1 тыс. уголовных дел, связанных с протестными акциями, в отношении более 1,2 тыс. фигурантов.

"Сейчас в производстве находятся около 1,1 тыс. уголовных дел в отношении более 1,2 тыс. фигурантов. В масштабах страны, согласитесь, это совсем немного. Мнение о сверхмассовости протестов ошибочно, это подтверждают и цифры", - сказал первый заместитель председателя СК Олег Шандарович в интервью агентству БелТА. По его словам, подавляющее большинство из тех, кого выявили, искренне раскаиваются, "когда эмоции улеглись, они задаются вопросом, зачем им вообще это было нужно".

Шандарович также сообщил, что завершено расследование по 2 тыс. протестным уголовным делам в отношении почти 1,5 тыс. человек. Например, по делу, связанному с групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок в Бресте, когда протестующие "блокировали крупный перекресток и стали водить хоровод, уголовное преследование велось в отношении 129 человек, в отношении 104 из которых расследование окончено, дела переданы прокурору". Вместе с тем установление максимального числа участников продолжается.

"Для восточных регионов Беларуси протестная активность была менее характерна. В Витебской, Могилевской и даже Гомельской областях гораздо меньше возбуждено уголовных дел, чем в Минске, Гродно и Бресте", - рассказал он. При этом он добавил, что у тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. "К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - сказал Шандарович.

Всего, по данным СК, после президентских выборов с 9 августа прошлого года в республике зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. В 2020 году таких преступлений было около 1,7 тыс., за январь - сентябрь этого года - около 3,3 тыс.